Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters та данські ЗМІ.

Що відомо про дрони над аеропортами Данії?

У ніч проти 25 вересня у Данії знову помітили невідомі дрони – цього разу поблизу аеропорту Ольборг. Країна закрила повітряний простір над об'єктом та призупинила всі вхідні й вихідні рейси.

У поліції розповіли, що безпілотники діяли за подібною схемою, як і кілька днів тому, коли довелося призупинити роботу аеропорту Копенгагена. Відомо, що дрони точно не комерційні та не приватні. Вони пробули у повітряному просторі близько 3 годин. Наліт тривав з 21:44 аж до 00:54 за місцевим часом.

Важливо! Аеропорт Ольборг використовується як для комерційних, так і для військових рейсів, тому його зупинка безпосередньо вплинула на Збройні сили Швеції. Військові допомагають правоохоронцям у розслідуванні, проте від коментарів відмовилися.

Поліція Північної Ютландії заявила, що не може уточнити тип дронів або відповісти, чи це ті самі БпЛА, що літали над аеропортом Копенгагена кілька днів тому.

Занадто рано говорити про мету використання дронів і хто за цим стоїть,

– вказав представник поліції.

Всі спроби знищити дрони були безуспішними, операторів затримати не вдалося. Речник аеропорту відмовився коментувати кількість безпілотників, однак у поліції заявили, що їх було "кілька".

Заборона на вхідні та вихідні рейси діяла в аеропорту Ольборга до 2:00 за місцевим часом.

Крім цього, безпілотники помітили поблизу аеропортів Есб'єрг й Сендерборг та на військовій базі Скридструп, де розміщені данські винищувачі F-16 та F-35.

Де фіксували невідомі дрони / Фото DR

Головний комісар поліції Торкільд Фоуде, в коментарі данському телеканалу TV 2 заявляв про намір підняти національний рівень готовності з найнижчого (інформаційного) до оперативного, проте до цього не дійшло.

Що відомо про попередній інцидент?