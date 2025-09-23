Про це пише 24 Канал із посиланням на TV2.

Як у Данії реагують на появу невідомих дронів?

За словами прем’єр-міністрки Данії Метте Фредеріксен, появу дронів біля копенгагенського аеропорту не можна розглядати окремо від усього іншого, що відбувається в Європі. Вона послалася на попередню активність дронів у Польщі та Румунії, порушення естонського повітряного простору та хакерські атаки проти європейських аеропортів.

Я вважаю це серйозною атакою проти критичної інфраструктури Данії. Не слід помилятися: дрони в районі аеропорту можуть мати дуже серйозні наслідки,

– каже Фредеріксен.

На питання, чи підозрює вона Москву, прем'єр-міністрка відповіла: "Я принаймні жодним чином не можу відкинути, що це Росія". У такому випадку, на її думку, це є порушенням порядку, створенням тривоги та занепокоєнням.

