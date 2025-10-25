Коли мають ухвалити рішення щодо кредиту?

Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен за підсумками зустрічі "Коаліції охочих", передає 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Я не бачила жодної альтернативи, і ідея дозволити Росії заплатити за збитки, завдані Україні – це єдиний шлях уперед,

– наголосила прем'єрка Данія, чия країна головує зараз у Раді ЄС.

Фредеріксен додала, що залишається ще багато питань щодо використання заморожених російських коштів для кредиту Україні, над якими потрібно попрацювати. Є й технічні питання, які потребують відповіді.

Метте Фредеріксен Прем'єр-міністерка Данії Але, перш за все, це політичне рішення та політичний вибір.

На думку прем'єрки Данії, оптимальний термін ухвалення рішення щодо кредиту – до Різдва, тобто до 24 грудня. Це дозволить ЄС забезпечити фінансування України на наступні роки.

Я знаю, що деякі колеги вважають цей шлях вперед складнішим, ніж я. І ми повинні вирішити проблеми, але… альтернатива полягає в тому, щоб не дозволити Росії виграти цю війну,

– зауважила Фредеріксен.

Вона підкреслила, що Москва має платити за цю війну.

Яке рішення ухвалили на саміті ЄС?

Зауважимо, що на саміт ЄС у Брюсселі 23 жовтня європейські лідери так і не погодили надання Києву "репараційного кредиту" у розмірі 40 мільярдів євро із заморожених активів Кремля, пише Financial Times. Причиною став спротив Бельгії.

Вони лише доручили Єврокомісії "якнайшвидше представити варіанти фінансової підтримки, виходячи з оцінки потреб України" і пообіцяли допомогу.

ЄС залишається відданим підтримці фінансових потреб України протягом наступних двох років, включно з допомогою у військовій та оборонній сферах,

– заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Важливо! Лідери ЄС збираються повернутися до рішення про "репараційний кредит" на наступному саміті у грудні.

Чому Бельгія проти "репараційного кредиту"?