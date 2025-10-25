Когда должны принять решение по кредиту?

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен по итогам встречи "Коалиции желающих", передает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Я не видела никакой альтернативы, и идея позволить России заплатить за убытки, нанесенные Украине – это единственный путь вперед,

– подчеркнула премьер Дания, чья страна председательствует сейчас в Совете ЕС.

Фредериксен добавила, что остается еще много вопросов по использованию замороженных российских средств для кредита Украине, над которыми нужно поработать. Есть и технические вопросы, которые требуют ответа.

Метте Фредериксен Премьер-министр Дании Но, прежде всего, это политическое решение и политический выбор.

По мнению премьера Дании, оптимальный срок принятия решения по кредиту – до Рождества, то есть до 24 декабря. Это позволит ЕС обеспечить финансирование Украины на последующие годы.

Я знаю, что некоторые коллеги считают этот путь вперед более сложным, чем я. И мы должны решить проблемы, но... альтернатива заключается в том, чтобы не позволить России выиграть эту войну,

– заметила Фредериксен.

Она подчеркнула, что Москва должна платить за эту войну.

Какое решение приняли на саммите ЕС?

Заметим, что на саммит ЕС в Брюсселе 23 октября европейские лидеры так и не согласовали предоставление Киеву "репарационного кредита" в размере 40 миллиардов евро из замороженных активов Кремля, пишет Financial Times. Причиной стало сопротивление Бельгии.

Они лишь поручили Еврокомиссии "как можно быстрее представить варианты финансовой поддержки, исходя из оценки потребностей Украины" и пообещали помощь.

ЕС остается преданным поддержке финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет, включая помощь в военной и оборонной сферах,

– заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Важно! Лидеры ЕС собираются вернуться к решению о "репарационном кредите" на следующем саммите в декабре.

Почему Бельгия против "репарационного кредита"?