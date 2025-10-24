Почему ЕС не согласовал "репарационный кредит"?

Эти средства должны были бы помочь Украине противостоять российской агрессии, особенно на фоне сокращения поддержки со стороны США. Однако Бельгия осталась непреклонной в своей позиции, опасаясь возможного ответа Кремля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

В итоге на саммите в Брюсселе 26 стран ЕС, поскольку Венгрия ожидаемо воздержалась, поручили Еврокомиссии "как можно быстрее представить варианты финансовой поддержки, исходя из оценки потребностей Украины". Однако официально европейские лидеры так и не поддержали предоставление кредита на основе российских активов.

ЕС остается преданным поддержке финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет, включая помощь в военной и оборонной сферах. Россия должна немедленно прекратить войну,

– только отметил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Важно! В результате решение о "репарационном кредите" отложили. Лидеры ЕС должны вернуться к нему на саммите 18 декабря.

Какую позицию занимает Бельгия?

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на саммите продолжал требовать, чтобы Евросоюз поделил между всеми странами блока риски, связанные с предоставлением "репарационного кредита" Украине. Это стало основным условием, ведь большинство российских активов размещены в брюссельском депозитарии Euroclear.

Я хочу полного распределения рисков. Если средства придется возвращать, каждое государство-член должно взять на себя часть ответственности. Последствия не могут лечь только на Бельгию,

– подчеркнул де Вевер.

Стоит знать! Ранее премьер Бельгии также требовал, чтобы другие страны, которые держат заблокированные российские средства действовали аналогично с Бельгией в вопросе предоставления займа Украине, пишет "Европейская правда".

Лидеры ЕС, по данным источников, пытались успокоить бельгийского премьера. В проекте документа по итогам саммита, в частности, должны были отметить пункт о солидарности и распределении рисков. Однако этих заверений оказалось недостаточно для Бельгии.

Что говорят в Украине?

Президент Украины Владимир Зеленский, который тоже прибыл на саммит ЕС, отметил, что Киеву эти средства нужны уже в следующем году, чтобы покрыть критические потребности в войне с Россией.

Мы нуждаемся в этих деньгах в 2026 году, и было бы лучше получить их в начале года, но я не уверен, что это возможно,

- добавил Зеленский.

"Репарационный кредит" Украине: что известно?