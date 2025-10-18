Куда Еврокомиссия стремится направить замороженные активы?

Но только при условии, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в его обороне от России, пишет 24 Канал со ссылкой на FT.

Предложение, которое представили послам ЕС, было сделано на фоне неожиданности среди европейских союзников. Речь идет о том, что президент США Дональд Трамп согласился встретиться со своим российским коллегой в Венгрии в рамках попытки завершить войну в Украине.

После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп высказал предположение о возможном возобновлении торговли между США и Россией в случае окончания войны. Кроме того, он намекнул, что больше не планирует продавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

Напомним! Европейская комиссия планирует использовать активы Центрального банка России, замороженные в Бельгии в Центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, чтобы профинансировать "репарационный заем" для Украины на сумму 140 миллиардов евро.

Согласно документу Комиссии, наибольшая часть этого займа будет направлена на закупку вооружения, а также:

на поддержку Украины; оборонной промышленности Европы.

По просьбе Франции в план были добавлены преференции для европейских производителей оружия, однако Комиссия отметила, что "сотрудничество может быть предусмотрено с международными партнерами, которые обязуются предоставить существенную дополнительную поддержку Украине".

Как отмечают дипломаты и чиновники ЕС, это предложение призвано использовать масштабные контракты на закупку оружия, чтобы удержать США на стороне Украины,

В последние месяцы Трамп изменил свою позицию, позволив продавать Украине больше американского оружия. Но при условии, что Европа и другие союзники будут оплачивать эти поставки.

Заметьте! Еврокомиссия также призвала союзников из G7 и другие страны "усилить свою поддержку Украины вместе с ЕС". Это может предусматривать повторение модели "репарационного займа" ЕС путем мобилизации замороженных активов в их юрисдикциях, а также предоставление дополнительной помощи.

Может ли "репарационный кредит" увеличиться?

Сейчас сумма "кредита" составляет 140 миллиардов евро. Однако она может измениться. Об этом сообщает Politico.

Сейчас Еврокомиссия рассматривает возможность привлечь дополнительно еще 25 миллиардов евро. Они находятся в частных банках по всему Евросоюзу.

Обратите внимание! Юридическую возможность такого расширения "репарационного займа" пока подробно не изучали.

Изменилась ли ситуация по Бельгии?