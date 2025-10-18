В частности, американский лидер "прямо и честно" дал понять – пока Киев не получит Tomahawk. Причины отказа объяснили для CNN несколько ознакомленных с ситуацией лиц, передает 24 Канал.

Почему Трамп отказал в передаче Tomahawk?

Трамп и Зеленский провели несколько часов вместе со своими ближайшими помощниками, что, по словам источников СМИ, было напряженной, откровенной и несколько "неудобной" дискуссией. В конце концов, американский президент отказал украинскому коллеге в предоставлении дальнобойных ракет, способных достигать далеко вглубь России.

Один из чиновников сказал, что Трамп был под впечатлением, якобы Украина стремится к эскалации и продолжению конфликта. Кроме того, лидер США обеспокоен потенциальными потерями во время предстоящей сложной зимы.

Напомним, вскоре после окончания встречи в Белом доме он выступил за прекращение огня вдоль нынешней линии фронта и в очередной раз призвал прекратить убийства. По словам источника, Трамп сказал своему окружению, что это связано с "реальным состоянием конфликта", аргументируя большим количеством разрушений и смертей.

Обе стороны должны заключить соглашение,

– сказал другой чиновник, утверждая, что ситуация будет только ухудшаться.

Заметьте! О отказе Трампа также писало издание Axios. Сейчас приоритетом политика является дипломатия, которую может подорвать передача Украине Tomahawk. "Посмотрим, что произойдет на следующей неделе", – сказал он, вероятно, говоря о запланированных переговорах между США и Россией.

К слову, Зеленский назвал разговор "предметным" и добавил, что его результат "может реально приблизить завершение этой войны".

Что предшествовало решению Трампа?