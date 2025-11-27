Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в эфире 24 Канала оценил, что может стать настоящим поворотным моментом на фронте. Он также объяснил, как позиция Вашингтона и поведение Владимира Путина влияют на эти перспективы.

Смотрите также "Удар в спину" от Китая: какая российская отрасль переживает глубокий кризис

Что может изменить ход войны для Украины?

Настоящий перелом возможен только тогда, когда удары по российской энергетической системе станут глубокими и системными. Такие атаки заставили бы Москву сократить финансирование войны, столкнуться с дефицитом топлива и срывами поставок для армии. В этих условиях Кремль был бы вынужден искать паузу, ведь терял бы способность поддерживать нынешний темп боевых действий.

Сейчас лучшая возможность, если Украине передадут Tomahawk и российская инфраструктура начнёт получать удары глубоко внутри страны,

– объяснил Шон Белл.

Именно поэтому дальнее оружие рассматривается не только как военный инструмент, а как рычаг давления на Москву. Такой сценарий не означал бы мира, но мог бы заставить Кремль резко уменьшить активность и перейти к поиску выгодной для себя паузы в войне.

Позиция США усложняет появление поворотного момента

Поведение Вашингтона делает ситуацию непредсказуемой. Традиционно западные лидеры выстраивали долгосрочные стратегии по противодействию России, но сейчас решения часто выглядят ситуативными. Это создает пространство для манипуляций и позволяет Кремлю влиять на отдельные шаги американской администрации.

Создается впечатление, что американский президент мыслит более тактически, поэтому трудно предсказать, что он сделает дальше,

– отметил Белл.

Такие колебания, по его мнению, открывают возможности для российского давления. Длительные телефонные разговоры между Трампом и Путиным только усиливают подозрения, что Москва пытается блокировать передачу Украине критически важных вооружений. Это сдерживает потенциальный перелом и загоняет ситуацию в режим ожидания решений США.

Какие гарантии безопасности нужны Украине после войны?

Отдельный вызов касается того, какой будет безопасность Украины даже в случае снижения интенсивности войны. Прежние форматы вроде Будапештского меморандума показали свою полную несостоятельность. Просто подписать документ и надеяться на выполнение обязательств уже невозможно.

В 1994 году уже был Будапештский меморандум, и мы видим, чем все закончилось. Нужен гораздо более надежный формат,

– подчеркнул Шон Белл.

Речь идет о реальных механизмах сдерживания России, а не декларации. Без таких гарантий любая пауза в войне может оказаться лишь перерывом перед новой попыткой реванша со стороны Кремля. Именно поэтому Запад должен думать не только о нынешних поставках оружия, но и о том, как не допустить повторения агрессии.

Последние новости о мирном плане для Украины