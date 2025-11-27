Политолог Олег Лесной объяснил 24 Каналу, что Уиткофф не только некритично воспринимает российскую пропаганду, но и усиливает эти "страшилки", когда рассказывает их американскому президенту.

Смотрите также: Кремль готовит отказ: ISW предупреждает о срыве любых мирных планов

Что Путин будет пытаться донести через Виткоффа?

Обратите внимание! Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что специальный представитель президента США Уиткофф может посетить Москву уже на следующей неделе для встречи с российским лидером Путиным.

"Путин не собирается его слушать, а наоборот будет продвигать собственные идеи, подкрепляя их историческими манипуляциями и другими нарративами. Уиткофф будет тем, кто передаст сообщение от Путина – это точно", – сказал Лесной.

Российский президент надеялся, что санкции США против "Лукойла" и "Роснефти" не заработают, но они уже действуют, и отменить их Трамп в ближайшее время не сможет.

"Путин будет демонстрировать свои "успехи" на фронте и настаивать, что Украина не имеет ресурсов для сопротивления. Главный аргумент – угроза гуманитарного кризиса из-за уничтожения энергосистемы", – объяснил Лесной.

Кремль выстраивает простую линию: чтобы избежать "катастрофы", США должны принудить Украину к уступкам.

Способен ли Виткофф критически оценить кремлевскую пропаганду?

Пропаганда России за рубежом подает информацию так, как ей выгодно, используя соцсети и влиятельных людей. Поэтому в иностранных медиа часто изображают Украину как государство, еле держится под давлением РФ.

Россия сгенерирует нужный "фактаж" и передаст через Виткоффа, который, вероятнее всего, не будет воспринимать сообщения критически.

Как показывают последние сливы и его действия, он скорее работает по принципу "эхо", которое только усиливает звук. Услышит российскую страшилку – и, пока доедет, еще ее усилит, а потом уже на нормальном английском перескажет Трампу. И сделает это без посредников. В этом и заключается опасность,

– объяснил Лесной.

Что еще известно о посредничестве Уиткоффа между США и Россией?