Россия "ждет этого визита". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.

В Москве ждут визита Виткоффа

По словам Пескова, в России "ждут такой визит" и рассчитывают на дальнейшие контакты с действующим президентом США Дональдом Трампом.

Таким образом он фактически подтвердил информацию, которую ранее озвучил помощник Путина Юрий Ушаков.

Уиткофф обсудит обновленное соглашение в Москве