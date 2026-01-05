От администрации Дональда Трампа на собрание поедут сразу 2 представителя. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Кто поедет от США на встречу Коалиции желающих?
Представитель Белого дома рассказал журналистам, что во вторник, 6 января, на заседание во Францию со стороны США прибудет советник и спецпосланник президента Дональда Трампа – Стив Уиткофф.
Кроме того, к мероприятию присоединится зять американского лидера Джаред Кушнер, который также является участником переговорной группы в рамках мирного процесса.
Оба представителя Трампа прибудут по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.
Что известно о новой встрече Коалиции желающих в Париже?
Владимир Зеленский 3 января рассказывал, что 5 января состоится встреча начальников генеральных штабов стран-участников Коалиции желающих. А уже 6 января состоится встреча на уровне лидеров в Париже.
В Париже стороны планируют согласовать последние детали и зафиксировать совместную декларацию, которая впоследствии должна пройти ратификацию в парламентах стран-участниц коалиции. После этих контактов президент Украины рассчитывает на результативную совместную встречу с представителями США.
Позже Владимир Зеленский в разговоре с журналистами отметил, что ключевой задачей поездки в Париж станет финализация документа по гарантиям безопасности в рамках Коалиции желающих. Гарантии безопасности для Украины, по словам главы государства, состоять из трех элементов: гарантий от Коалиции желающих, будущего членства Украины в ЕС и двусторонних договоренностей по безопасности с США.