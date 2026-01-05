Від адміністрації Дональда Трампа на зібрання поїдуть відразу 2 представники. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Цікаво "Коаліція охочих" може розгорнути військовий контингент в Україні
Хто поїде від США на зустріч Коаліції охочих?
Представник Білого дому розповів журналістам, що у вівторок, 6 січня, на засідання до Франції з боку США прибуде радник та спецпосланець президента Дональда Трампа – Стів Віткофф.
Окрім того, до заходу долучиться зять американського лідера Джаред Кушнер, який також є учасником переговорної групи у рамках мирного процесу.
Обидва представники Трампа прибудуть на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона.
Що відомо про нову зустріч Коаліції охочих у Парижі?
Володимир Зеленський 3 січня розповідав, що 5 січня відбудеться зустріч начальників генеральних штабів країн-учасників Коаліції охочих. А вже 6 січня відбудеться зустріч на рівні лідерів у Парижі.
У Парижі сторони планують узгодити останні деталі та зафіксувати спільну декларацію, яка згодом має пройти ратифікацію в парламентах країн-учасниць коаліції. Після цих контактів президент України розраховує на результативну спільну зустріч із представниками США.
Пізніше Володимир Зеленський у розмові з журналістами наголосив, що ключовим завданням поїздки до Парижа стане фіналізація документа щодо гарантій безпеки в межах Коаліції охочих. Гарантії безпеки для України, за словами глави держави, складатимуться з трьох елементів: гарантій від Коаліції охочих, майбутнього членства України в ЄС та двосторонніх безпекових домовленостей зі США.