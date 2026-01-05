Від адміністрації Дональда Трампа на зібрання поїдуть відразу 2 представники. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Хто поїде від США на зустріч Коаліції охочих?

Представник Білого дому розповів журналістам, що у вівторок, 6 січня, на засідання до Франції з боку США прибуде радник та спецпосланець президента Дональда Трампа – Стів Віткофф.

Окрім того, до заходу долучиться зять американського лідера Джаред Кушнер, який також є учасником переговорної групи у рамках мирного процесу.

Обидва представники Трампа прибудуть на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона.

Що відомо про нову зустріч Коаліції охочих у Парижі?