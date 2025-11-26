Нет признаков, что Россия согласится на новый мирный план. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Times.

Почему Россия может отвергнуть мирный план США?

Первоначальная версия плана из 28 пунктов была существенно изменена. Из нее исчезли ограничения для ВСУ, запрет членства в НАТО, а также пункты, касающиеся российско-американских отношений, кроме того были усилены гарантии безопасности Украине. Территориальные же вопросы будут обсуждены отдельно.

Пока нет никаких признаков, что Путин подпишет такое соглашение. Чиновники из администрации Дональда Трампа считают, что Кремль отвергнет его сразу же.

Москва ждет от Украины, США и Европы соглашение, но если там будет "вымаран дух и букву встречи на Аляске" по ключевым пониманиями, которые были зафиксированы, то это станет "принципиально другой ситуацией", говорит глава МИД России Сергей Лавров.

Трамп отправил в Москву Виткоффа, а в Киев Дрисколла