Немає ознак, що Росія погодиться на новий мирний план. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Times.
Чому Росія може відкинути мирний план США?
Початкова версія плану з 28 пунктів була суттєво змінена. З неї зникли обмеження для ЗСУ, заборона членства в НАТО, а також пункти, що стосуються російсько-американських відносин, крім того було посилено гарантії безпеки Україні. Територіальні ж питання будуть обговорені окремо.
Поки немає жодних ознак, що Путін підпише таку угоду. Чиновники з адміністрації Дональда Трампа вважають, що Кремль відкине його відразу ж.
Москва чекає від України, США та Європи угоду, але якщо там буде "вимарено дух і букву зустрічі на Алясці" за ключовими розуміннями, які були зафіксовані, то це стане "принципово іншою ситуацією", каже глава МЗС Росії Сергій Лавров.
Трамп відправив у Москву Віткоффа, а у Київ Дрісколла
Трамп доручив Стіву Віткоффу їхати до Москви для переговорів з Путіним.
Водночас президент США відправляє міністра армії Дена Дрісколла на зустріч з українською стороною.
Під час пресконференції американський лідер припустив, що мирна угода між сторонами буде укладена незабаром.
25 листопада керівник Офісу президента Андрій Єрмак вже говорив із міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.