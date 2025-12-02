В первом эфире после возвращения она начала агрессивно высказываться об Украине. Об этом передает 24 Канал со ссылкой на пропагандистскую программу "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Что говорила пропагандистка после возвращения?

В своих высказываниях Маргарита Симоньян заявила, что Украина якобы могла бы избежать оккупации, "если бы в Киеве сами не напортачили".

Она повторила фейковые тезисы о "русской земле", "уважение к русскоязычным" и "памятники", которые российская пропаганда использует для оправдания агрессии.

Если бы они этого не делали, мы бы не возвращали и не вернули бы никогда эту российскую землю. Но если бы там все было нормально, уважали бы наших соплеменников, русских людей,

– сказала пропагандистка.

Что известно о болезни Симоньян?