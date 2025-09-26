Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его жену, главного редактора российского пропагандистского телеканала Russia Today Маргариту Симоньян.
Смотрите также Рак, потеря ребенка и любовь Путина: как Маргарита Симоньян стала главной пропагандисткой Кремля
Что известно о смерти Кеосаяна?
Ранее пропагандист находился в коме, в которой пробыл девять месяцев. На протяжении всего времени мужчина находился в реанимации одной из московских клиник. И уже 26 мая Тигран Кеосаян умер в возрасте 59 лет, не приходя в сознание.
Сегодня ночью Тигран ушел к Творцу. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо,
– написала пропагандистка.
Кеосаян это известный российский пропагандист и кинорежиссер. Он продвигал украинофобские, сексистские, расистские и шовинистские нарративы. Занимался пропагандой, оправдывая российскую агрессию и военные преступления оккупантов.
Также является режиссером фильма "Мост" 2017 года, снятого на территории временно оккупированного Крыма. Ранее его внесли в базу "Миротворец", а также в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и Канады.
В своих телепрограммах он неоднократно заявлял, что украинская власть нелегитимна и что территория Донбасса не принадлежит Украине. Кроме вышеупомянутого, он активно утверждал, что Крым якобы является частью России.
Еще перед началом полномасштабного вторжения, в 2017 году, этот горячий сторонник Путина армянского происхождения угрожал, что "Россия будет в Киеве". Более того, он публично призывал к уничтожению украинцев.
Что этому предшествовало?
- В январе 2025 года пропагандист пережил клиническую смерть, и находился в коме. Кеосаян попал в больницу еще в конце декабря 2024 года. Причиной госпитализации в больницу стали его давние заболевания сердца.
- Уже тогда врачи оценивали его состояние как очень тяжелое. Известно, что в 2008 и 2010 годах у Кеосаяна было два больших инфаркта миокарда. Отметим, что сама Симоньян иногда сообщала об улучшении его состояния.