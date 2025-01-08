Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. По их информации, Кеосаян попал в больницу еще в конце декабря.

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В каком состоянии Тигран Кеосаян

Вечером 8 января появилась информация о том, что пропагандист Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Причиной госпитализации в больницу стали его давние заболевания сердца.

В то же время Симоньян написала, что не хотела комментировать слухи о состоянии здоровья своего мужа.

До последнего не хотела, но поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. У него давно очень больное сердце,

– написала пропагандистка.

Российские СМИ пишут, что пропагандист попал в больницу еще в конце декабря. Сейчас врачи оценивают его состояние как очень тяжелое. Известно, что в 2008 и 2010 годах у Кеосаяна было два инфаркта.

Что известно о Кеосаяне

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года и стал публично известным как актер и телеведущий. В частности, он ведет программу, которая стала частью кремлевской пропагандистской машины.

Кеосаян и Симоньян поженились в 2022 году. До этого Кеосаян был женат 21 год на актрисе Алене Хмельницкой, с которой у него двое детей. Однако, в 2014 году пара официально развелась. От брака с Симоньян у Кеосаяна есть трое детей: дочь Марьяна, сын Баграт и дочь Маро.

Кеосаян активно поддерживает антиукраинскую риторику, изображая Украину как слабую и коррумпированную страну, которая существует только благодаря внешней поддержке. В своих телепрограммах он неоднократно заявлял, что украинская власть нелегитимна и что территория Донбасса не принадлежит Украине. Кроме того, он утверждал, что Крым является частью России.

После начала полномасштабной войны против Украины Тигран Кеосаян попал под персональные санкции Европейского Союза, Великобритании, Канады, Украины и других стран.

Министерство иностранных дел Казахстана зачислило Кеосаяна в список лиц, нежелательных для пребывания на территории страны.

19 октября 2022 года Кеосаян был внесен в санкционный список Украины из-за его деятельности как журналиста, распространяющего антиукраинскую пропаганду