Инцидент произошел на трассе Донецк – Горловка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Смотрите также В России взорвали командира, причастного к удару по гражданским в Грозе

Что известно о смерти российского пропагандиста

По словам российских СМИ в автомобиль работников СМИ на трассе Донецк – Горловка влетел украинский дрон. В результате удара погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов.

Также ранены корреспондент "РИА Новости" Максим Романенко и ещё четверо работников СМИ, утверждают пропагандисты. Позже они уточнили, что ранен ещё один работник пропагандистского медиа Михаил Кевхиев.

"РИА Новости" даже заявили, что ООН осудил этот удар.

Напомним, в российском плену погибла украинская журналистка Виктория Рощина. Её взяли в плен ещё в августе 2023 года. Россия не предоставляет семье погибшей ни информации об этом случае и его обстоятельствах, ни даже тела женщины.