Інцидент трапився на трасі Донецьк – Горлівка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Що відомо про смерть російського пропагандиста

За словами російських ЗМІ в автомобіль працівників ЗМІ на трасі Донецьк – Горлівка влетів український дрон. В результаті удару загинув позаштатний кореспондент "Ізвестій" Олександр Мартем'янов.

Також поранені кореспондент "РІА Новості" Максим Романенко та ще четверо працівників ЗМІ, стверджують пропагандисти. Пізніше вони уточнили, що поранений ще один працівник пропагандистського медіа Михайло Кевхієв.

"РІА Новості" навіть заявили, що ООН засудив цей удар.

Нагадаємо, у російському полоні загинула українська журналістка Вікторія Рощина. Її взяли в полон ще у серпні 2023 року. Росія не надає родині загиблої ні інформації про цей випадок та його обставини, ні навіть тіла жінки.