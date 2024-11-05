Про це під час брифінгу сказав народний депутат Ярослав Юрчишин, повідомив кореспондент Укрінформу, пише 24 Канал.

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Росія затягує процес передання тіла Рощиної Україні

Щодо випадку з Вікторією Рощиною... то її історії Росія навіть не дає закінчитися. Батько досі не отримав додаткових офіційних підтверджень із російської сторони (щодо загибелі доньки – ред.). І, відповідно, Росія затягує з переданням Україні тіла Вікторії. І ми не можемо провести похорон чи отримати конкретну інформацію (щодо цього – ред.),

– зазначив Ярослав Юрчишин.

Нагадаємо, 10 жовтня у мережі з'явилася інформація про смерть української журналістки Вікторії Рощиної. Вона перебувала у російському полоні. Відомо, що Офіс генпрокурора почав розслідування смерті української журналістки. Провадження, відкрите за фактом зникнення Вікторії Рощиної, докваліфікували до воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством.