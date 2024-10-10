Росіяни взяли її в полон у серпні 2023 року. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Дивіться також Даніель Салем повідомив про загибель брата: "Тебе забрала війна"

Що повідомив нардеп

Удень 10 жовтня Юрчишин повідомив, що батькові української журналістики Вікторії Рощиної Володимиру надійшла звістка про смерть доньки.

За офіційною інформацією від російської влади це сталося в процесі етапування з Таганрогу до Москви,

– розповів нардеп.

Він зауважив, що Вікторію росіяни взяли у полон ще у серпні 2023 року.

"Щойно спілкувався з паном Володимиром. Крім висловлення співчуття пообіцяв що зробимо все можливе щоб убивці його доньки понесли заслужену кару", – сказав Юрчишин.

Оновлення. Згодом Юрчишин видалив свій допис та написав, що очікує підтвердження цієї інформації від офіційних джерел.