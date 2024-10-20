Про це Суспільному розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

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Тіло Вікторії Рощиної не повернули в Україну 18 жовтня

Представник Координаційного штабу розповів, що тіло Вікторії Рощиної не повернули в Україну в межах обміну 18 жовтня. Наразі обставини загибелі журналістки невідомі.

Саме 18-го числа тіло Вікторії передане в рамках репатріації не було,

— повідомив Петро Яценко.

За його словами, наразі зарано говорити про причини смерті журналістки, зокрема, чи були застосовані тортури.

Почалася робота відразу після повідомлення про смерть Вікторії Рощиної щодо репатріації тіла. Ця робота ведеться. На жаль, це все залежить від протилежної сторони, тому точної дати репатріації, ми сказати, на жаль, не можемо,

— зазначив Яценко.

Також представник Координаційного штабу наголосив, що російська сторона може затягувати репатріацію, аби приховати сліди ймовірного злочину.

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Зауважимо, 10 жовтня Андрій Юсов у коментарі Суспільному повідомив, що Вікторія Рощина була у списках на обмін і "вже найближчим часом" мала повернутися додому. Наголосив, для цього було зроблене все необхідне.

"ЇЇ повернення було погоджене й остання інформація, яка відома, її етапували до "Лефортово" з метою підготовки повернення додому", — розповів представник ГУР.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Вікторії Рощиної. Вічна пам'ять!