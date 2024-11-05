Об этом во время брифинга сказал народный депутат Ярослав Юрчишин, сообщил корреспондент Укринформа, пишет 24 Канал.

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Россия затягивает процесс передачи тела Рощиной Украине

Что касается случая с Викторией Рощиной... то ее истории Россия даже не дает закончиться. Отец до сих пор не получил дополнительных официальных подтверждений с российской стороны (о гибели дочери – ред.). И, соответственно, Россия затягивает с передачей Украине тела Виктории. И мы не можем провести похороны или получить конкретную информацию (относительно этого – ред.),

– отметил Ярослав Юрчишин.

Напомним, 10 октября в сети появилась информация о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной. Она находилась в российском плену. Известно, что Офис генпрокурора начал расследование смерти украинской журналистки. Производство, открытое по факту исчезновения Виктории Рощиной, доквалифицировали до военного преступления, соединенного с умышленным убийством.