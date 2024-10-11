Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. В ведомстве добавили, что к расследованию также будет привлечено Главное следственное управление СБУ.

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Офис генпрокурора начал расследование смерти Рощиной

Вечером 10 октября в сети появилась информация о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной. Она находилась в российском плену с 2023 года и, как сообщали в СМИ, ее планировали обменять. Сейчас причины смерти журналисты неизвестны.

Сейчас Офис генпрокурора начал расследование смерти украинской журналистки. Производство, открытое по факту исчезновения Виктории Рощиной, доквалифицировали до военного преступления, соединенного с умышленным убийством.

Уголовное производство, начатое по факту ее исчезновения по части 1 статьи 438 УК Украины доквалифицировано частью 2 статьи 438 – нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством. Досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора будет осуществлять Главное следственное управление Службы безопасности Украины,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Виктории Рощиной. Светлая и вечная память.

Стоит заметить, что Виктория Рощина исчезла в августе 2023 года. Украинская журналистка уехала на временно оккупированные территории, и 3 августа перестала выходить на связь. Только в мае 2024 года Россия официально подтвердила, что Рощина находится в плену.

К слову, Виктория Рощина не впервые оказалась во вражеском плену. В марте 2022 года смелая журналистка освещала события из самых горячих точек на фронте. 12 марта Виктория Рощина исчезла. В СМИ сообщили, что журналистка планировала поехать в Мариуполь, где шли ожесточенные бои, но перестала выходить на связь.

За 10 дней Викторию Рощину россияне отпустили из плена, но заставили записать видео, в котором журналистка утверждала, что "российские спецслужбы спасли ей жизнь".