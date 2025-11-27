Віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл в ефірі 24 Каналу оцінив, що може стати справжнім поворотним моментом на фронті. Він також пояснив, як позиція Вашингтона та поведінка Володимира Путіна впливають на ці перспективи.

Що може змінити хід війни для України?

Справжній перелом можливий лише тоді, коли удари по російській енергетичній системі стануть глибокими та системними. Такі атаки змусили б Москву скоротити фінансування війни, зіткнутися з дефіцитом пального та зривами постачання для армії. У цих умовах Кремль був би змушений шукати паузу, адже втрачав би здатність підтримувати нинішній темп бойових дій.

Зараз найкраща можливість, якщо Україні передадуть Tomahawk і російська інфраструктура почне отримувати удари глибоко всередині країни,

– пояснив Шон Белл.

Саме тому дальня зброя розглядається не тільки як військовий інструмент, а як важіль тиску на Москву. Такий сценарій не означав би миру, але міг би змусити Кремль різко зменшити активність і перейти до пошуку вигідної для себе паузи у війні.

Позиція США ускладнює появу поворотного моменту

Поведінка Вашингтона робить ситуацію непередбачуваною. Традиційно західні лідери вибудовували довгострокові стратегії щодо протидії Росії, але зараз рішення часто виглядають ситуативними. Це створює простір для маніпуляцій і дозволяє Кремлю впливати на окремі кроки американської адміністрації.

Складається враження, що американський президент мислить більш тактично, тому важко передбачити, що він зробить далі,

– зазначив Белл.

Такі коливання, на його думку, відкривають можливості для російського тиску. Тривалі телефонні розмови між Трампом і Путіним лише підсилюють підозри, що Москва намагається блокувати передачу Україні критично важливих озброєнь. Це стримує потенційний перелам і заганяє ситуацію у режим очікування рішень США.

Які гарантії безпеки потрібні Україні після війни?

Окремий виклик стосується того, якою буде безпека України навіть у разі зниження інтенсивності війни. Колишні формати на кшталт Будапештського меморандуму показали свою повну неспроможність. Просто підписати документ і сподіватися на виконання зобов'язань уже неможливо.

У 1994 році вже був Будапештський меморандум, і ми бачимо, чим все закінчилося. Потрібен набагато більш надійний формат,

– наголосив Шон Белл.

Йдеться про реальні механізми стримування Росії, а не декларації. Без таких гарантій будь-яка пауза у війні може виявитися лише перервою перед новою спробою реваншу з боку Кремля. Саме тому Захід має думати не тільки про нинішні постачання зброї, а й про те, як не допустити повторення агресії.

