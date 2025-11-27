Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на статью The Atlantic.

Почему мирный план Трампа не помогает Украине?

Издание пишет, что планы Дональда Трампа по завершению войны больше похожи на маятник. Ведь американский президент не знает, кого поддерживать больше и колеблется между российской и украинской позициями. Так и мирный план необходим якобы для Украины, но львиная доля его начальной версии состояла из требований Кремля. Многим украинцам показалось, что это не план для мира, а фактически капитуляция.

Позже, на встрече в Женеве, план сократили до 19 пунктов. Обновленную версию повезли показать российскому президенту Владимиру Путину. Поэтому мирный план США сейчас находится в тупике и его принятие зависит от готовности российского диктатора к компромиссу.

Если они (россияне – 24 Канал) будут настойчиво стоять на своем, то вся эта деятельность просто вернет мирный процесс в состояние тупика, оставив украинцев снова ждать передышки от российских атак ... Последнюю попытку Трампа прекратить эту бойню можно рассматривать как тактику переговоров, направленную на то, чтобы со временем ослабить непокорность Москвы,

– пишет автор статьи Саймон Шустер.

Союзники Соединенных Штатов пытаются убедить Дональда Трампа, что в войне виновата именно Россия, а Украине вместе с партнерами нужно остановить агрессию, а не выбирать выгодные для Кремля пути.

"Очевидно, кто-то убедил Трампа, что Украина проигрывает", – предполагают европейские союзники.

Почему Трамп так охотно продвигал свой мирный план?