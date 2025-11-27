Так Россия за войну платит огромными потерями людей и ресурсов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Washington Post.

Как Россия сама страдает от войны?

В Якутии региональное правительство официально приостановило выплаты российским военнослужащим из-за дефицита средств в бюджете. Точно неизвестно, сколько жителей края воюют в Украине, однако их количество может достигать 500 мужчин, ведь именно сколько в 2023 году один чиновник страны-агрессора просил у властей Якутии для отправки на фронт в Украину.

Интересно также то, что "расхваленный" российский газ сейчас покупают меньше. Так доходы от экспорта ископаемого топлива сейчас фактически самые низкие с начала войны.

Российское правительство резко решило уменьшить свои экономические прогнозы на следующий год и признал, что дефицит бюджета будет оставаться гораздо выше в ближайшем будущем. Это более серьезная проблема для страны с очень ограниченными возможностями международных заимствований,

– пишет политический корреспондент Джим Джерати.

Ситуация настолько критична, что Центральный банк России впервые начал продавать физическое золото из своих резервов, чтобы была возможность хоть таким образом финансировать государственный бюджет.

Несмотря на это Россия, конечно, еще имеет возможность вести войну против Украины. Однако ее финансовая сила становится меньше.

Зато министр армии США Дэн Дрисколл во время встречи с европейскими послами заявил, что якобы только Украина "находится в очень плохом положении, и сейчас лучшее время для мира".

И он ни словом не обмолвился о том, что потери России на войне не меньше, а может даже и больше, за украинские. С августа по ноябрь на фронте обезвредили более 95 000 солдат, включая убитых, раненых или пропавших без вести.

"За последние три месяца каждая квадратная миля завоевания стоила россиянам примерно 271 жертву", – отметил журналист.

Американский Центра стратегических и международных исследований заявил, что Украина тоже потеряла немало: от 60 000 до 100 000 погибших украинских солдат, всего 400 000 жертв.

Как Трамп ведет жесткую игру с Украиной?

Дональд Трамп и американские чиновники, оценивая потери, могут давить на решение Владимира Зеленского о подписании мирного соглашения. Якобы у Киева нет другого варианта и только мирный план Трампа может положить конец войне.

О каком давлении на Украину идет речь?