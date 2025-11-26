Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, Путин сейчас довольно крепко держит власть в своих руках. Все потому, что основное сопротивление его власти выражают не те, кто хотят мира, а наоборот. Говорится о тех, кто стремится к более агрессивной политике в сторону Украины.

Смотрите также В Кремле уже занервничали: какие важные изменения могут быть в "мирном плане" США

Из-за чего Путин может потерять власть?

Джон Болтон подчеркнул, что в Кремле есть много тех, кто стремятся, чтобы война на территории Украины продолжалась значительно эффективнее, чем это есть сейчас. Это на пользу Путину, ведь он продвигает в России нарратив, что это "прокси-война", которая обусловлена из-за действий НАТО, в частности США.

Он рассматривает продолжение войны как нечто критически важное для суверенитета и территориальной целостности России,

– сказал бывший советник президента США.

Он предположил, что в Кремле может смениться власть только тогда, когда произойдет переворот, который начнут силовики или военная разведка. Однако об этом станет известно только тогда, когда это уже произойдет.

А пока маловероятно, что в ближайшее время власть в России может измениться.

С какими проблемами из-за войны столкнулась Россия?