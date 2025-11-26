Колишній радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон розповів 24 Каналу, що, на його думку, Путін зараз доволі міцно тримає владу у своїх руках. Все тому, що основний спротив його владі висловлюють не ті, хто хочуть миру, а навпаки. Мовиться про тих, хто прагне більш агресивної політики в бік України.

Через що Путін може втратити владу?

Джон Болтон підкреслив, що у Кремлі є багато тих, хто прагнуть, щоб війна на території України тривала значно ефективніше, ніж це є зараз. Це на користь Путіну, адже він просуває у Росії наратив, що це "проксі-війна", яка зумовлена через дії НАТО, зокрема США.

Він розглядає продовження війни як щось критично важливе для суверенітету і територіальної цілісності Росії,

– сказав колишній радник президента США.

Він припустив, що у Кремлі може змінитись влада тільки тоді, коли відбудеться переворот, який розпочнуть силовики або військова розвідка. Однак про це стане відомо тільки тоді, коли це вже відбудеться.

А поки малоймовірно, що найближчим часом влада у Росії може змінитись.

З якими проблемами через війну зіткнулась Росія?