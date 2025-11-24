Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, наголосивши на тому, що пункт про амністію для російських військових, звинувачених у воєнних злочинах, теж потребує перегляду.

Як Росія може відреагувати на оновлений план?

Зараз, як зазначив політолог, треба зосередитись на тому, аби оновлений "мирний план" на відміну від попередньої версії був компромісний. США сьогодні готові почути Україну. Вашингтон намагається балансувати.

Росіяни почали змінювати риторику. Якщо Путін на засіданні свого Радбезу озвучував, що цей план може стати основою для подальших переговорів, то зараз пропагандисти кажуть, що це Росії невигідно і цей план поганий. Їм не подобається конструктив, з яким підійшли Київ, Європа,

– озвучив Чаленко.

Європейці мають власні пропозиції до "мирного плану". Вже є інформація про їхні 24 пункти. Зокрема, там вказується, що не може бути стосовно України обмежень щодо перебування іноземних військ на її території, бо тільки їй вирішувати це. В цьому і полягає суверенітет країни. В американському плані першим пунктом як раз зазначено про необхідність підтвердження суверенітету України, а от наступні пункти чомусь його обмежували, що нелогічно.

"Мова має йти про завершення війни на нічийних позиціях, бо немає переможця, немає того, хто програв. Тому важлива робота, яка проводиться у Женеві. Я поки що дивлюся на неї з обережним оптимізмом, хоча за зачиненими дверима відбувається точно недружня розмова, бо кожна зі сторін усвідомлює, що чим більше буде проукраїнських позицій, тим менше шансів, що їх прийме російський агресор", – пояснив Чаленко.

Росія прагне того, аби цей "мирний план" з 28 пунктів не змінювався. Тому реакція на оновлений документ з боку Кремля, на думку політолога, може бути різна. Він припускає, що Москва заявить про продовження підтримки миротворчо налаштованого Трампа, скаже, що його план в загальних рисах може нею бути прийнятий, але з поправкою, як люблять казати росіяни, що "вся суть в деталях".

Тож не виключено, що російська сторона може затягувати переговорний процес. Одночасно з цим збільшувати інтенсивність своїх атак на фронті. Особливо зараз в осінню погоду, коли фіксується густий туман, що дає змогу ворогу бути непомітним і обмежує можливості розвіддронів, за допомогою яких ЗСУ виявляють його.

"Мирний план" США: які заяви звучать від США і України?