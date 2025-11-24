Політтехнолог Тарас Загородній в етері 24 Каналу наголосив, що Україну сьогодні має більше турбувати виробництво зброї та можливості атак вглиб Росії, аби на початку 2026 року говорити вже про те, як Росія має виводити свої війська з території України, а не наша держава з Донеччини, як прописано у 28-пунктному "мирному плані" США.

Дивіться також Зустріч США і Росії щодо мирного плану Трампа: коли і де вона може відбутися

Як розвиватимуться події?

Зі слів політтехнолога, сьогодні розвиток ситуації залежить виключно від України, темпів виробництва вітчизняного озброєння, інтенсивності й точності ударів по енергетичній, газовій, нафтовій інфраструктурі Росії. Загородній підкреслив, що нині очевидно, що у росіян величезні проблеми. Трамп своєю політикою добиває російську нафтову сферу. Тому, на його погляд, зараз треба трохи затягнути час, обговорюючи "мирний план" США.

Тоді зовсім інша розмова буде з ними. Якщо ми не будемо ворушитися, то звичайно, що перед нами почнуть нарізати завдання і казати нам, як повинно бути. Для Росії гарний пазл не складається, бо європейцям страшно, до них залітають дрони. Вони починають розуміти, що буквально наступного дня вони опиняться під проблемою,

– озвучив Загородній.

Політтехнолог прогнозує, що Україна не погодить "мирний план" США, а Росія на це скаже, що якщо навіть один з пунктів не буде прийнятий, то рухатися в бік мирних переговорів вона не стане.

Зауважте! Журналіст і розслідувач Христо Грозєв вважає, що цей "мирний план" США в дійсності підготувала Росія. Він розповів, що пів року тому бачив ранню версію цього документу, тоді він містив не 28, а 30 пунктів.

"Мирний план" США: які оцінки дають інші експерти?