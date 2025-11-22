Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко пояснив 24 Каналу, що Європа може використати як важелі впливу консолідованість з G7, питання заморожених російських активів та створення "коаліції охочих" для реальних гарантій безпеки.

Що може зупинити просування проросійської версії мирного плану?

Державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що мирний план має враховувати позиції обох сторін.

Зверніть увагу! У "мирному плані" Трампа, який складається з 28 вимог, прописані обмеження для ЗСУ та фактичне закриття дверей до НАТО.

"Ми можемо використати цей документ як основу, але зміст потрібно серйозно доопрацьовувати. Україна не може відмовитися від нього, так само як не може блокувати перемовний процес", – пояснив Чаленко.

Завдання української делегації – чітко відстояти "червоні лінії" та наповнити переговори реальним змістом щодо захисту державного суверенітету.

Постає ключове питання – як у межах цього проєкту розвернути процес так, щоб зробити документ справді компромісним і збалансованим.

Саме цю версію, на думку Москви, нібито мають покласти в основу подальших перемовин. Втім, простір для роботи української делегації все ж є. Проблема лише в тому, що часові рамки максимально стиснуті.

Реакція абсолютної більшості європейських лідерів, включно з лідерами Канади та Японії, була однозначною. Тепер питання – які потужні аргументи наші партнери можуть використати під час перемовин,

– зазначив Чаленко.

Чи є в України шанс змінити правила гри під час переговорів?

Проєкт американського плану містить низку вимог саме до Європи – зокрема щодо використання заморожених російських активів. А це може стати серйозним інструментом тиску та впливу.

"Я закликав би ЄС прискоритися щодо репараційного кредиту, який гальмується через Бельгію. Попри спроби Орбана все блокувати, можна знайти рішення, як це обійти. Також потрібно активувати тему коаліції охочих, бо запропоновані гарантії безпеки на кшталт п'ятої статті НАТО нереальні", – зазначив Чаленко.

НАТО не піде на пряме зіткнення з Росією, тому Україні потрібні реальні та дієві гарантії безпеки. Йдеться як про міжнародну місію від "коаліції охочих", так і про все, що стосується посилення української армії.

Російські вимоги щодо обмеження української армії – це спроба створити майбутню жертву, створивши умови для нового нападу через кілька років.

Україна не планує нападати ні на кого, тому вимоги щодо стримування лише української армії є очевидною асиметрією. В документі навіть не порушується тема обмежень РФ, яка продовжує нарощувати армію та зберігає агресивні наміри,

– підкреслив Чаленко.

Єдині обмеження для Росії у плані – відновлення домовленостей щодо стратегічних озброєнь та можливі санкції у разі порушень. Попри заяви про "рішучу військову відповідь", у реальності США не будуть вступати у пряме протистояння з Росією.

"Максимум – це посилена розвідпідтримка та інші форми допомоги, які й зараз надаються Україні. Тому цей пункт потребує серйозного перегляду, бо він виглядає декларативним і не відповідає реальним можливостям чи намірам США", – підсумував Чаленко.

Що ще відомо про позицію Європи щодо "мирного плану" США?