Раніше американські чиновники для видання CNN заявили, що план з 28 пунктів перебуває ще на стадії розробки. Багато його аспектів можуть бути змінені зокрема ті, що видаються вигідними для Москви. У Трампа наголосили, що обидві сторони – як Україна, так і Росія, – будуть змушені піти на поступки, передає 24 Канал.

Дивіться також Подвійна пастка Кремля: політолог пояснив, навіщо Путіну потрібен план Трампа

Що сказав Трамп про свій мирний план?

Як пише Clash Report, у коментарі журналістам президент США фактично підтвердив, що його мирна пропозиція може зазнати змін.

Трамп заявив, що висунутий Вашингтоном план врегулювання не є "остаточною пропозицією" Україні.

Один із репортерів поцікавився у політика, що буде, якщо Володимир Зеленський не погодиться на його мирний план. Той іронічно відповів: "Тоді він може й далі битися з усією своєю маленькою відвагою".

Нагадаємо, що Дональд Трамп раніше встановив для українського лідера чіткий дедлайн. Той має погодитися на мирний план до 27 листопада. Це День подяки у США.

Тим часом медіа пишуть про те, що США погрожують Києву зупинити постачання озброєння та обмін розвідданими, якщо той відмовиться від мирного плану. Ультиматум від американців прозвучав і на вечірній зустрічі у Києві 26 листопада. У резиденції тимчасово повіреної у справах США в Україні Джулі Девіс міністр армії США Ден Дрісколл провів закритий брифінг для послів НАТО. Американці наголосили, що Україна фактично не має альтернативи: або прийняти нинішні умови, або пізніше отримати ще гірші.

Останні новини про мирний план Трампа