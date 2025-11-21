Деталі передає 24 Канал.

Що сказав Трамп про мирний план і Зеленського?

Він зробив низку маніпулятивних заяв, використавши давно набридлі аргументи про великі втрати з обох сторін.

Так, у нас є спосіб досягти миру. Ми вважаємо, що у нас є спосіб досягти миру. Він (Зеленський – 24 Канал) повинен буде це схвалити. Так сумно. Так багато людей. Знаєте, минулого місяця вони втратили 25 тисяч солдатів. Це щось. Ми не бачили нічого подібного з часів Другої світової війни. В середньому щотижня гине шість-сім тисяч солдатів з обох сторін. І це триває і триває. І я думаю, що вони вже досить близько (до підписання миру – 24 Канал),

– сказав президент США.

Трамп додав, що розмовляв з представниками України. І знову почав говорити, що "завершив багато війн", "це війна Байдена" тощо.

Лідер Сполучених Штатів переконаний, що Зеленський "мав діяти швидше", уклавши мирну угоду рік чи два тому.

Він має вподобати угоду. А якщо йому не сподобається, то вони можуть продовжити боротьбу,

– сказав Трамп.

Цікаво! Буквально ці ж слова президент Америки писав у серпні. Як бачимо, Україна продовжила боротися, попри всі "добрі поради".

А також натякнув, що часу небагато і зима буде для України холодною. Тому слід поспішити підписати мир.

"Зараз холодна зима (…), багато великих енергетичних підприємств зазнали атак, м'яко кажучи – якщо висловлюватися дипломатично", – заявив Трамп.

Іще він згадав "хороші стосунки з Путіним" і знову сказав – думав, буде легше.

Я думав, що це буде (простіше – 24 Канал) для мене, тому що я маю дуже хороші стосунки з президентом Путіним. Я думав, що це буде швидше. Але для танго потрібні двоє. А тепер ви бачите всі ці смерті, і, знаєте, це не впливає на нас, окрім того, що ми не хочемо бачити всіх цих людей, які насправді на іншому боці океану. Це війна, яка ніколи не повинна була статися. Але вона сталася,

– висловився він, нарікаючи на Байдена.

Зверніть увагу! От і відповідь, чому Трамп так часто ніби не розуміє, що відбувається в Україні. Просто вона по той бік океану й американцям нема діла, чому українці такі вперті.

Таким чином, Дональд Трамп укотре висловився цинічно про війну в Україні. Слід сказати, що він уже не вперше говорить у дусі "насправді нам усе одно", як і його чиновники. Венс, наприклад, запитував, чому українці та росіяни не їздять одне до одного, не торгують.

Трамп хоче підписання фактичної капітуляції у День подяки, Зеленський звернувся до українців у День гідності

21 листопада український президент теж згадував про важку зиму.

"Зараз один із найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну – один із найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима – найважча – та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості", – сказав він.

Але запевнив: Україна буде працювати зі США, щоб не дати росіянам приводу сказати "Україна не хоче миру".

Трамп же, коментуючи ці слова свого українського колеги, знову повторив: "Не так давно я сказав йому, що в нього немає карт". Як то кажуть, слова зайві.