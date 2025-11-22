Лідери ЄС ухвалили спільну заяву щодо мирного плану Дональда Трампа. У ній вони привітали зусилля американського президента, спрямовані на встановлення миру в Україні, передає 24 Канал.
Як в Європі оцінили мирний план Трампа?
Політики підкреслили, що план Трампа містить важливі пункти, які потрібні для забезпечення праведливого й тривалого миру. Водночас документ потребує доопрацювання.
Так, лідери Європи зауважили, що вони проти того, аби кордони змінювалися силою. Також їм не подобається пункт плану, який вимагає скорочення чисельності ЗСУ. На думку політиків, це залишить Україну вразливою перед майбутніми атаками.
Лідери Європи висловили стійку підтримку Україні. А також заявили, що тісно координуватимуть свої дії з Україною та США протягом найближчих днів.
Довідка: Цю заяву ухвалили не лише лідери ЄС, але й інших країн. Серед підписантів: президент Європейської ради Кошта, президентка Єврокомісії фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Канади Карні, президент Фінляндії Стабб, президент Франції Макрон, прем'єр-міністр Ірландії Мартін, прем'єр-міністр Італії Мелоні, прем'єр-міністр Японії Такаїчі, прем'єр-міністр Нідерландів Схооф, прем'єр-міністр Іспанії Санчес, прем'єр-міністр Британії Стармер, канцлер Німеччини Мерц і прем'єр-міністр Норвегії Стере.
Що відомо про мирний план Дональда Трампа?
- Адміністрація Дональда Трампа розробила проєкт мирного плану з 28 пунктів. У документі, зокрема, йдеться про те, що Україна має вивести свої війська з Донбасу, відмовитися від НАТО, скоротити чисельність ЗСУ. Росія ж отримує чимало привілегій. Окрім Донбасу, за нею залишаються частини Херсонщини і Запоріжжя. Також Москва позбувається санкцій і повертаються у групу "Великої сімки".
- Володимир Зеленський ознайомився із планом Трампа. Президент визнав, що Україні його прийняти буде важко. Якщо ж Київ відкине пропозицію США, тоді позбудеться ключового союзника.
- Дональд Трамп неприховано тисне на Зеленського, вимагаючи від нього підтримати мирний план до 27 листопада.
- Володимир Путін тим часом заявив, що Росія готова до мирних переговорів. Водночас він підкреслив, що своїх цілей окупанти можуть досягти і військовим шляхом.
- США попередили союзників, що якщо Київ не підпише мирну угоду – умови будуть ще гірші.
- 23 листопада у Женеві відбудуться переговори щодо мирного плану Дональда Трампа. У зустрічі візьмуть участь радники з національної безпеки Франції, Великобританії, Німеччини, представники США та України.