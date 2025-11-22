Лідери ЄС ухвалили спільну заяву щодо мирного плану Дональда Трампа. У ній вони привітали зусилля американського президента, спрямовані на встановлення миру в Україні, передає 24 Канал.

Як в Європі оцінили мирний план Трампа?

Політики підкреслили, що план Трампа містить важливі пункти, які потрібні для забезпечення праведливого й тривалого миру. Водночас документ потребує доопрацювання.

Так, лідери Європи зауважили, що вони проти того, аби кордони змінювалися силою. Також їм не подобається пункт плану, який вимагає скорочення чисельності ЗСУ. На думку політиків, це залишить Україну вразливою перед майбутніми атаками.

Лідери Європи висловили стійку підтримку Україні. А також заявили, що тісно координуватимуть свої дії з Україною та США протягом найближчих днів.

Довідка: Цю заяву ухвалили не лише лідери ЄС, але й інших країн. Серед підписантів: президент Європейської ради Кошта, президентка Єврокомісії фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Канади Карні, президент Фінляндії Стабб, президент Франції Макрон, прем'єр-міністр Ірландії Мартін, прем'єр-міністр Італії Мелоні, прем'єр-міністр Японії Такаїчі, прем'єр-міністр Нідерландів Схооф, прем'єр-міністр Іспанії Санчес, прем'єр-міністр Британії Стармер, канцлер Німеччини Мерц і прем'єр-міністр Норвегії Стере.

