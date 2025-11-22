Політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман пояснив 24 Каналу, що насправді у Путіна один справжній план, а Україна може уникнути цієї пастки, дипломатично затягуючи процес через європейських союзників.

Чому Кремль просуває документ через посередників?

Росія надіслала план США неофіційно через перемовника Кирила Дмитрієва, тоді як представники російського МЗС заперечують будь-яку причетність.

"План Путіна складається не з 28, а з одного пункту – знищення України як незалежної держави, а українців як самостійного народу. Саме заради цієї провокації все затіяно", – підкреслив політолог.

Україна може за допомогою європейських союзників та американської еліти загальмувати цю ініціативу. Історична практика показує, що такий підхід спрацьовував – і ця провокація швидко затихне.

Головне – жорстка позиція з одного боку, але без конфронтації з Трампом.

Українські лідери вже розуміють: не варто вступати в перепалки чи казати, що план божевільний. Натомість треба сказати, що план цікавий, але потребує доопрацювання. А потім приїхати до Вашингтона разом з європейцями й викласти свій план – ніби на основі трампівського, але з принципово іншими позиціями,

– зазначив Ейдман.

Що ще відомо про мирний план Трампа?