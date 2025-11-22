Її очолить голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента та указ президента №854/2025.

Хто увійде до складу української делегації у Швейцарії?

У Швейцарії планують провести консультації щодо кроків для закінчення війни. Президент України затвердив склад делегації.

До неї увійдуть:

Андрій Єрмак – керівник Офісу Президента України, глава делегації;

Рустем Умєров – секретар Ради національної безпеки і оборони України;

Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

Андрій Гнатов – начальник Генерального штабу Збройних Сил України;

Олег Іващенко – голова Служби зовнішньої розвідки України;

Сергій Кислиця – перший заступник Міністра закордонних справ України;

Євгеній Острянський – перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

Олександр Поклад – заступник Голови Служби безпеки України;

Олександр Бевз – радник Керівника Офісу Президента України.

Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів. Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який, передусім, покликаний узгодити бачення подальших кроків,

– зазначив Рустем Умєров.

Він додав, що "Україна й надалі діятиме відповідально, професійно й послідовно – так, як цього вимагає наша національна безпека".

Раніше відбулися переговори з американською делегацією в Україні