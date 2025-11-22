Її очолить голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента та указ президента №854/2025.

Хто увійде до складу української делегації у Швейцарії?

У Швейцарії планують провести консультації щодо кроків для закінчення війни. Президент України затвердив склад делегації.

До неї увійдуть:

  • Андрій Єрмак – керівник Офісу Президента України, глава делегації;
  • Рустем Умєров – секретар Ради національної безпеки і оборони України;
  • Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
  • Андрій Гнатов – начальник Генерального штабу Збройних Сил України;
  • Олег Іващенко – голова Служби зовнішньої розвідки України;
  • Сергій Кислиця – перший заступник Міністра закордонних справ України;
  • Євгеній Острянський – перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
  • Олександр Поклад – заступник Голови Служби безпеки України;
  • Олександр Бевз – радник Керівника Офісу Президента України.

Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів. Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який, передусім, покликаний узгодити бачення подальших кроків,
– зазначив Рустем Умєров.

Він додав, що "Україна й надалі діятиме відповідально, професійно й послідовно – так, як цього вимагає наша національна безпека".

Раніше відбулися переговори з американською делегацією в Україні

  • 21 листопада відбулася зустріч американської делегації на чолі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом та українською стороною на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

  • У переговорах від української сторони взяли участь вищі військові керівники, зокрема начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов та очільник ГУР МОУ Кирил Буданов.

  • У межах переговорів сторони продовжили консультації, які почалися раніше на рівні президента України.