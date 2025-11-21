Сторони продовжили консультації, які розпочалися вчора на рівні президента України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Рустема Умєрова у телеграмі.

Хто був у складі української сторони на зустрічі з делегацією США?

Українська сторона провела зустріч з американською делегацією на чолі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.

Від української сторони участь взяли перший заступник Секретаря РНБО Євгеній Острянський, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, очільник ГУР МОУ Кирило Буданов, Голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, керівник Апарату РНБО Анатолій Баргилевич і заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький.

У рамках переговорів сторони продовжили консультації, які почалися вчора на рівні президента України. Йшлося про підходи для встановлення справедливого миру, про наступні кроки та реалістичні формати подальшого діалогу.

Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів і чітко артикулює власну позицію. Жодних рішень поза рамками суверенітету, безпеки людей і наших червоних ліній не існує й існувати не може,

– підкреслив Умєров.

