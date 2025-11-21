Видання цитує прессекретарку Білого дому Керолайн Левіт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Wall Street Journal і Рустема Умєрова у Facebook.

Чи схвалював Умєров план Трампа?

Високопоставлений український дипломат поінформував Радбез ООН, що Україна не погоджується на передачу частини територій Росії та інші положення американського плану.

Як зазначив один з американських чиновників виданню, Київ суттєво змінив один із 28 пунктів проєкту. Початково він передбачав аудит усієї міжнародної допомоги для України, але тепер формулювання змінили так, що всі сторони отримають "повну амністію за свої дії під час війни".

Сам Умєров зазначив, що заяви медіа не є правдиві. Він заявив, що його роль у США була "суто технічною" – він займався організацією зустрічей і підготовкою діалогу, а оцінок чи погодження він не давав, це "не входить до його повноважень".

Наразі європейські лідери працюють над власною альтернативною пропозицією для завершення війни, намагаючись переконати Україну підтримати її, адже вона має вигідніші для Києва умови. Планують підготувати документ упродовж кількох днів, проте Україна поки не дала згоди приєднатися до нього.

Як зеленський коментував мирний план Трампа?