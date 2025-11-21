Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає 24 Канал з посиланням на пропагандистські РИА Новости.

Дивіться також Хто що отримає та втратить: The Telegraph оприлюднив усі 28 пунктів мирної угоди від Трампа

Як у Москві коментують мирний план?

У Кремлі заявили, що не отримували інформації про згоду Києва на переговори по мирному плану Трампа.

Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу зазначив, що озвучені пункти підозріло нагадують старі "стамбульські" ідеї 2022 року. Він припустив, що цей план можуть використовувати в своїх інтересах і пояснив, чому час для його запуску обрали дуже вдалий на тлі корупційних скандалів.

Як зеленський коментував мирний план Трампа?