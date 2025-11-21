Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає 24 Канал з посиланням на пропагандистські РИА Новости.
Як у Москві коментують мирний план?
У Кремлі заявили, що не отримували інформації про згоду Києва на переговори по мирному плану Трампа.
Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу зазначив, що озвучені пункти підозріло нагадують старі "стамбульські" ідеї 2022 року. Він припустив, що цей план можуть використовувати в своїх інтересах і пояснив, чому час для його запуску обрали дуже вдалий на тлі корупційних скандалів.
Як зеленський коментував мирний план Трампа?
Володимир Зеленський обговорив з американською делегацією мирний план Трампа. Він пояснив американській делегації моменти, які є принциповими для України. Як результат – сторони домовилися разом працювати над мирними пропозиціями.
Також він повідомив, що найближчими днями планує провести розмову із Дональдом Трампом.