Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские РИА Новости.

Как в Москве комментируют мирный план?

В Кремле заявили, что не получали информации о согласии Киева на переговоры по мирному плану Трампа.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что озвученные пункты подозрительно напоминают старые "стамбульские" идеи 2022 года. Он предположил, что этот план могут использовать в своих интересах и объяснил, почему время для его запуска выбрали очень удачное на фоне коррупционных скандалов.

Как Зеленский комментировал мирный план Трампа?