Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что озвученные пункты подозрительно напоминают старые "стамбульские" идеи 2022 года. Он предположил, что этот план могут использовать в своих интересах и объяснил, почему время для его запуска выбрали очень удачное.
Что стоит за "мирным планом"?
Озвучены пункты так называемого "мирного соглашения" напоминают стамбульские наработки 2022 года: статус русского языка и церкви, сокращение армии, отказ от части вооружений и уступки по Донбассу. Все это подают как пакет, который якобы должны предложить Украине на фоне внутреннего политического кризиса.
Это никогда не может быть признано Украиной. Я не вижу сегодня в стране ни одного политика, который готов был бы под этим подписаться,
– подчеркнул Рейтерович.
Он отметил, что история больше похожа на попытку авторов плана расшатать ситуацию и проверить реакцию Киева и Вашингтона. Официальные российские спикеры тем временем публично заявляют, что "ничего не знают" о документе и якобы не ведут переговоров с США ни о каком соглашении.
Почему время для "плана" выбрали именно сейчас?
Утечки о так называемом мирном соглашении появились на фоне внутреннего политического кризиса и коррупционных скандалов в Украине. На этом фоне страна оказалась в уязвимом состоянии, чем могут попытаться воспользоваться внешние игроки.
Время они, конечно, выбрали удачное для того, чтобы с этим планом выходить. Но не они создали это время, это наша вина, внутренняя, что мы оказались в уязвимой позиции,
– объяснил Рейтерович.
Он отметил, что в ближайшие дни ситуацию еще можно исправить, сделав шаги для усиления внутреннего единства. Это позволит Украине увереннее чувствовать себя в разговоре с партнерами и спокойно отвергать неприемлемые предложения.
Виткофф и Дмитриев пытаются использовать кризис в Украине
В медиа появляются свидетельства, что так называемый план скорее выглядит как личная инициатива Виткоффа и Дмитриева, а не продукт официального Вашингтона. Они пытаются опереться на внутренний кризис в Украине и определенные достижения России на поле боя, чтобы продвинуть свои идеи.
Виткофф пытается эту инициативу продать Трампу, при этом они хотят цинично использовать тот кризис, который есть в Украине внутренний,
– сказал политолог.
По данным, на которые ссылаются журналисты, Россия уже выдвигала подобные требования Трампу, и там их "послали далеко и прямо". Поэтому нынешний документ может быть лишь одним из вариантов, который команда Трампа решила опробовать, чтобы посмотреть на реакцию Киева и Москвы.
Мирный план для Украины: что известно?
- 19 ноября 2025 года СМИ сообщили о подготовке американской администрацией проекта мирного плана для Украины, включавшего 28 пунктов. План находился на стадии разработки и предусматривал сложные уступки обеих сторон, но не имел юридической силы, а его обсуждение не происходило с участием Киева или ЕС.
- 20 ноября 2025 года министры иностранных дел ЕС провели встречу в Брюсселе и выразили осторожную позицию относительно предложенного США мирного плана для Украины. Европейские страны подчеркнули, что любое соглашение не должно заставлять Киев отказываться от территорий или ограничивать оборонные возможности, во избежание выгодной для России ситуации.
- 20 ноября 2025 года президент Владимир Зеленский встретился с американской делегацией, среди которой был министр армии США Дэн Дрисколл и высокопоставленные чиновники Пентагона, а также секретарь СНБО Рустем Умеров. Во время встреч обсуждали возможные пути завершения войны, оборонные технологии и поддержку Украины, одновременно продолжая согласование потенциальных вариантов мирных инициатив.