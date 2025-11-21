Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что озвученные пункты подозрительно напоминают старые "стамбульские" идеи 2022 года. Он предположил, что этот план могут использовать в своих интересах и объяснил, почему время для его запуска выбрали очень удачное.

Что стоит за "мирным планом"?

Озвучены пункты так называемого "мирного соглашения" напоминают стамбульские наработки 2022 года: статус русского языка и церкви, сокращение армии, отказ от части вооружений и уступки по Донбассу. Все это подают как пакет, который якобы должны предложить Украине на фоне внутреннего политического кризиса.

Это никогда не может быть признано Украиной. Я не вижу сегодня в стране ни одного политика, который готов был бы под этим подписаться,

– подчеркнул Рейтерович.

Он отметил, что история больше похожа на попытку авторов плана расшатать ситуацию и проверить реакцию Киева и Вашингтона. Официальные российские спикеры тем временем публично заявляют, что "ничего не знают" о документе и якобы не ведут переговоров с США ни о каком соглашении.

Почему время для "плана" выбрали именно сейчас?

Утечки о так называемом мирном соглашении появились на фоне внутреннего политического кризиса и коррупционных скандалов в Украине. На этом фоне страна оказалась в уязвимом состоянии, чем могут попытаться воспользоваться внешние игроки.

Время они, конечно, выбрали удачное для того, чтобы с этим планом выходить. Но не они создали это время, это наша вина, внутренняя, что мы оказались в уязвимой позиции,

– объяснил Рейтерович.

Он отметил, что в ближайшие дни ситуацию еще можно исправить, сделав шаги для усиления внутреннего единства. Это позволит Украине увереннее чувствовать себя в разговоре с партнерами и спокойно отвергать неприемлемые предложения.

Виткофф и Дмитриев пытаются использовать кризис в Украине

В медиа появляются свидетельства, что так называемый план скорее выглядит как личная инициатива Виткоффа и Дмитриева, а не продукт официального Вашингтона. Они пытаются опереться на внутренний кризис в Украине и определенные достижения России на поле боя, чтобы продвинуть свои идеи.

Виткофф пытается эту инициативу продать Трампу, при этом они хотят цинично использовать тот кризис, который есть в Украине внутренний,

– сказал политолог.

По данным, на которые ссылаются журналисты, Россия уже выдвигала подобные требования Трампу, и там их "послали далеко и прямо". Поэтому нынешний документ может быть лишь одним из вариантов, который команда Трампа решила опробовать, чтобы посмотреть на реакцию Киева и Москвы.

