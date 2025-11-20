Проект плана все еще находится на стадии разработки. Об этом госсекретарь США Марко Рубио написал в сети Х, передает 24 Канал.

Актуально Трамп одобрил 28-пунктный "план мира": Киев проинформирован только о контурах документа, – СМИ

Как в Вашингтоне комментируют разработку "плана мира"?

Марко Рубио отметил, что остановить масштабную и кровавую войну, которая продолжается в Украине, возможно только через открытый обмен продуманными и реалистичными предложениями.

По его мнению, мир потребует готовности принимать тяжелые, но неизбежные компромиссы как от России, так и от Украины.

Достижение прочного мира потребует от обеих сторон согласия на сложные, но необходимые уступки,

– отметил Рубио.

Именно поэтому, подчеркивает госсекретарь, он и его команда уже будут работать и в дальнейшем будут работать над формированием перечня возможных вариантов завершения конфликта, опираясь на идеи, озвученные обоими участниками войны.

К слову, Марко Рубио обратился к европейским союзникам с призывом активнее противодействовать российскому "теневому флоту", что используется для обхода нефтяных ограничений.

Что еще известно о мирных инициативах США?