Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Что предусматривает новый "мирный план"?
Для Украины и ее союзников новый план выглядел бы как значительная уступка России.
По словам одного из американских чиновников, в Белом доме считают, что Украина и так может потерять эти территории, если война будет продолжаться, "поэтому ей выгоднее заключить соглашение уже сейчас".
Согласно плану, США и другие страны признают Крым и Донбасс российской территорией, но Украину к такому шагу не принуждают. Украинский чиновник рассказал, что план также содержит ограничение численности ВСУ и их дальнобойного вооружения в обмен на гарантии безопасности от США.
Собеседник издания подтвердил, что план предусматривает территориальные уступки на Донбассе. В то же время не понятно, что именно будет входить в эти гарантии, кроме обещания защиты от будущей российской агрессии.
По словам двух источников, в разработке плана и посредничестве участвуют Катар и Турция.
Сообщается, что Владимир Зеленский предоставил секретарю СНБО Рустему Умерову полномочия на проведение переговоров по плану со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, и многие его замечания были включены в текст документа.
Украинская сторона подтвердила, что Зеленский направил Умерова, чтобы ознакомиться с планом США, но это было устное обсуждение без письменного документа. Чиновник также отрицал, что Украина согласилась с условиями, и подчеркнул – Киев выступает против многих пунктов.
Зато Украина готовила альтернативный план вместе с европейскими партнерами. По словам источников издания, этот вариант Россия точно не примет.
Что происходило в Турции?
В среду, 19 ноября, Владимир Зеленский провел встречу с Эрдоганом. Президент Украины описал ее как продуктивную и содержательную.
Стороны обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, совместные производственные проекты и координацию действий для усиления защиты Украины. Подняли и дипломатические вопросы, подчеркивая необходимость достижения справедливого мира и гарантий безопасности.
Во время визита в Турцию Владимир Зеленский также планировал встретиться со Стивом Уиткоффом, однако впоследствии американский спецпосланник отказался.