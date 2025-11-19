16:35, 19 ноября

Эрдоган напомнил, что Турция ранее принимала у себя переговоры между Украиной и Россией. Тогда, по словам президента Турции, удалось достичь определенных результатов в гуманитарных вопросах.

Мы рассматриваем эти шаги, как ценные достижения. Во время сегодняшних переговоров, я также отметил продолжение стамбульского процесса с прагматичным и ориентированным на результат подходом,

– сказал Эрдоган.

Он считает целесообразным, чтобы стамбульский процесс возобновился с более широким содержанием и направить его на решение проблем.