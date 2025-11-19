Главные заявления собрал 24 Канал с пресс-конференции лидеров Украины и Турции.
Мы готовы обсуждать предложения с Россией по миру, –Эрдоган
По словам президента Турции, его страна готова обсуждать предложения России по прекращению огня, которые будут способствовать "справедливому и длительному миру".
Эрдоган добавил, что ценит вовлеченность США в вопрос мира в Украине.
Сотрудничество с Украиной
Эрдоган добавил, что целью страны поставили увеличить объем торговли до 10 миллиардов долларов. Также Турция стремится способствовать восстановлению Украины при поддержке турецких предпринимателей, которые продолжают работать несмотря на войну.
Турция продолжит поддерживать Украину
В частности, Турция подтвердила приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины.
Также Эрдоган заявил о продолжении поддержки крымских татар.
Эрдоган напомнил о переговорах с Россией
Эрдоган напомнил, что Турция ранее принимала у себя переговоры между Украиной и Россией. Тогда, по словам президента Турции, удалось достичь определенных результатов в гуманитарных вопросах.
Мы рассматриваем эти шаги, как ценные достижения. Во время сегодняшних переговоров, я также отметил продолжение стамбульского процесса с прагматичным и ориентированным на результат подходом,
– сказал Эрдоган.
Он считает целесообразным, чтобы стамбульский процесс возобновился с более широким содержанием и направить его на решение проблем.
Началась встреча Зеленского с Эрдоганом в Турции.
Отмечается, что лидеры проведут рабочий обед, а затем совместную пресс-конференцию.