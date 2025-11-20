Проєкт плану все ще перебуває на стадії розробки. Про це держсекретар США Марко Рубіо написав у мережі Х, передає 24 Канал.
Як у Вашингтоні коментують розробку "плану миру"?
Марко Рубіо наголосив, що зупинити масштабну та криваву війну, яка триває в Україні, можливо лише через відкритий обмін продуманими та реалістичними пропозиціями.
На його думку, світ вимагатиме готовності ухвалювати важкі, але неминучі компроміси як від Росії, так і від України.
Досягнення міцного миру вимагатиме від обох сторін згоди на складні, але необхідні поступки,
– зауважив Рубіо.
Саме тому, підкреслює держсекретар, він та його команда вже працюватимуть і надалі працюватимуть над формуванням переліку можливих варіантів завершення конфлікту, спираючись на ідеї, озвучені обома учасниками війни.
До слова, Марко Рубіо звернувся до європейських союзників із закликом активніше протидіяти російському "тіньовому флоту", що використовується для обходу нафтових обмежень.
Що ще відомо про мирні ініціативи США?
За планом, який пропонує команда Дональда Трампа, Україна мала б погодитися на визнання Криму та територій Донбасу як частини Росії, натомість отримавши від США гарантії безпеки для себе та європейських партнерів. Над документом, за повідомленнями, працюють Катар і Туреччина разом зі спецпредставником Трампа та секретарем РНБО України.
Паралельно Київ спільно зі країнами Європи готує власну альтернативну пропозицію, яку, за оцінками джерел, Москва навряд чи сприйме.
Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до ініціатив та дипломатичних зусиль Дональда Трампа й готова розглядати кожну його ідею щодо завершення війни. На його думку, саме США та американський лідер мають достатній вплив, щоб сприяти припиненню бойових дій.