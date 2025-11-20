Про це пише 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

Що Президент України каже про мирний процес?

Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує кроки та лідерство Дональда Трампа, кожну пропозицію, щоб завершити війну. Він вважає, що лише американський лідер та США мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилася.

Президент Ердоган сьогодні запропонував формати розмови, які я підтримав, і для нас важливо, що Туреччина готова надати необхідний майданчик. Ми готові працювати та в будь-яких інших змістовних форматах, які можуть дати результат,

– зазначив Зеленський.

Він подякував турецькому лідеру за візит 19 листопада. Політики обговорили шляхи до надійного та достойного закінчення війни.

Президент України зауважив, що головне для зупинки кровопролиття й тривалого миру – робота в координації разом з усіма партнерами, а також щоб американське лідерство залишалося дієвим, сильним і наближало мир, який протримається довго та дасть безпеку людям.

