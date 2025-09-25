Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа під час зустрічі з Ердоганом в четвер, 25 вересня.
Чи стане Ердоган посередником?
Президент США пояснив, що і Володимир Путін, і Володимир Зеленський поважають Ердогана.
Усі поважають Ердогана. Я справді поважаю Ердогана,
– наголосив Трамп.
За його словами, президент Туреччини може мати великий вплив на війну в Україні, якщо захоче, але віддає перевагу нейтральній позиції.
Він знає Путіна, як я знаю Путіна,
– додав Дональд Трамп.
На зустрічі з Ердоганом Трамп також заявив, що Туреччина має припинити купівлю російської нафти. Президент США укотре повторив, що через війну проти України російська економіка "цілковито жахлива", а Росія "убиває багато людей без необхідності".
Що Ердоган каже про війну та переговори?
В інтерв'ю для Fox News Реджеп Ердоган скептично оцінив можливість закінчення російсько-української війни найближчим часом. Також він сумнівається стосовно можливості Європи підтримувати Україну у довгостроковій перспективі.
Під час переговорів у Китаї Ердоган обговорив шляхи припинення війни в Україні з російським диктатором Володимиром Путіним. Тоді він також провів телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським.
Після проведених розмов Ердоган заявив, що обидва президенти не готові до зустрічі. Водночас, за його словами, переговори між офіційними особами України та Росії у Стамбулі показали, що шлях до миру залишається відкритим.