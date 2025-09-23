Також він сумнівається стосовно можливості Європи підтримувати Україну у довгостроковій перспективі, повідомляє 24 Канал.

Які заяви зробив Ердоган?

Турецький президент в інтерв'ю для Fox News повідомив, що, на його думку, Європа навряд чи довго надаватиме Україні економічну допомогу. Він заявив, що наша держава "не здатна конкурувати з Росією" у цій сфері.

Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже гарна новина,

– наголосив він.

Також, за його словами, НАТО варто надихнутися "турецькою моделлю" у питанні переговорів, яку Анкара використовує як з російською, так і українською сторонами. Він додав, що триває робота стосовно цього.

Який прогноз давав раніше?