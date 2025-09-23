Также он сомневается относительно возможности Европы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, сообщает 24 Канал.
Какие заявления сделал Эрдоган?
Турецкий президент в интервью для Fox News сообщил, что, по его мнению, Европа вряд ли долго будет предоставлять Украине экономическую помощь. Он заявил, что наше государство "не способно конкурировать с Россией" в этой сфере.
Я не очень верю, что война в Украине скоро закончится. Это не очень хорошая новость,
– подчеркнул он.
Также, по его словам, НАТО стоит вдохновиться "турецкой моделью" в вопросе переговоров, которую Анкара использует как с российской, так и украинской сторонами. Он добавил, что продолжается работа по этому поводу.
Какой прогноз давал ранее?
Ранее Эрдоган обсудил пути прекращения войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным во время переговоров в Китае. Он также провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
После этого он сообщил журналистам, что оба президента не готовы к встрече. Президент Турции отмечал, что Анкара выступает за "постепенное повышение уровня переговоров", чтобы превратить надежды в результаты.
Отметим, что он неоднократно настаивал, что любые переговоры без Украины не принесут устойчивого мира и подтверждал готовность своей страны организовать саммит лидеров Украины, США, России и Турции.